Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Монреаль Канадиенс, результат матча 13 апреля 2025, счёт 1:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Торонто» переиграл «Монреаль» в овертайме благодаря единственной шайбе Марнера
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 1:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 0
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Марнер (Нюландер, Таварес) – 60:36    

В составе победителей единственную шайбу забросил канадский форвард Митчелл Марнер.

Напомним, на матче присутствовал новичок «Монреаля» Иван Демидов.

В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде с «Каролина Харрикейнз» 14 апреля. «Монреаль» на своём льду встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 15 апреля.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Фото
Иван Демидов присутствует на выездном матче «Монреаля» с «Торонто»

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android