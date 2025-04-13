«Торонто» переиграл «Монреаль» в овертайме благодаря единственной шайбе Марнера

В ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 1:0 одержали хозяева.

В составе победителей единственную шайбу забросил канадский форвард Митчелл Марнер.

Напомним, на матче присутствовал новичок «Монреаля» Иван Демидов.

В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде с «Каролина Харрикейнз» 14 апреля. «Монреаль» на своём льду встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 15 апреля.

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