«Торонто» переиграл «Монреаль» в овертайме благодаря единственной шайбе Марнера
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В ночь с 12 на 13 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», победу в котором со счётом 1:0 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 0
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Марнер (Нюландер, Таварес) – 60:36
В составе победителей единственную шайбу забросил канадский форвард Митчелл Марнер.
Напомним, на матче присутствовал новичок «Монреаля» Иван Демидов.
В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде с «Каролина Харрикейнз» 14 апреля. «Монреаль» на своём льду встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 15 апреля.
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