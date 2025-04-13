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«Даллас» сыграет с «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли

«Даллас» сыграет с «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли
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Хоккейный клуб «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Это стало возможным после победы канадской команды «Виннипег Джетс» в Центральном дивизионе НХЛ.

Напомним, «Даллас» занимает второе место в Западной конференции. На данный момент после 79 игр в активе «звёзд» 106 очков. «Колорадо» располагается пятом месте на Западе, набрав после 81 встречи 100 очков. В Центральном дивизионе «Старз» и «Эвеланш» занимают вторую и третью строчки соответственно.

Отметим, в эти минуты «Даллас» проводит 80-ю встречу в текущем розыгрыше регулярки. В соперниках по домашнему матчу «Юта». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
3 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Джонстон (Хинц, Рантанен) – 02:48 (pp)     1:1 Хэйтон (Сергачёв, Гюнтер) – 08:11 (pp)     2:1 Смит (Блэквелл, Стил) – 20:32 (sh)     2:2 Дурзи (Кули, Макбэйн) – 21:21 (pp)     2:3 Кули (Мяяття) – 27:04     2:4 Доан (Макбэйн, Кули) – 38:06 (pp)     3:4 Робертсон (Дамба, Рантанен) – 38:53    
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