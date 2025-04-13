«Даллас» сыграет с «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Это стало возможным после победы канадской команды «Виннипег Джетс» в Центральном дивизионе НХЛ.
Напомним, «Даллас» занимает второе место в Западной конференции. На данный момент после 79 игр в активе «звёзд» 106 очков. «Колорадо» располагается пятом месте на Западе, набрав после 81 встречи 100 очков. В Центральном дивизионе «Старз» и «Эвеланш» занимают вторую и третью строчки соответственно.
Отметим, в эти минуты «Даллас» проводит 80-ю встречу в текущем розыгрыше регулярки. В соперниках по домашнему матчу «Юта». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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