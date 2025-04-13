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Чикаго – Виннипег, результат матча 13 апреля 2025, счет 4:4 (1:2 Б), регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Виннипег» стал победителем Западной конференции НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh)     2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp)     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp)     2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03     2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08     3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53     4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05     4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13     4:5 Перфетти – 65:00    

За «Виннипег» забивали Нино Нидеррайтер, Кайл Коннор и Джош Моррисси (дважды). Победный буллит реализовал Коул Перфетти. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

За «Чикаго» забивали Ник Фолиньо, Коннор Бедард, Райан Донато и Фрэнк Назар. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

Отметим, после этого матча «Виннипег» обеспечил себе победу в Западной конференции и Центральном дивизионе, набрав 114 очков.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Виннипег» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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