«Виннипег» стал победителем Западной конференции НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:2 Б).
За «Виннипег» забивали Нино Нидеррайтер, Кайл Коннор и Джош Моррисси (дважды). Победный буллит реализовал Коул Перфетти. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.
За «Чикаго» забивали Ник Фолиньо, Коннор Бедард, Райан Донато и Фрэнк Назар. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
Отметим, после этого матча «Виннипег» обеспечил себе победу в Западной конференции и Центральном дивизионе, набрав 114 очков.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Виннипег» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
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