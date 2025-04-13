Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён в матче с «Виннипегом»

Звёздный 19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:5 Б), который прошёл этой ночью. Этот результат помог молодому форварду установить исторический рекорд франшизы по количеству ассистов за карьеру в качестве тинейджера (81).

Бедард обошёл по этому показателю предыдущего рекордсмена «ястребов» Эдди Олчика (80).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету молодого канадца 63 (21+42) очка в 80 матчах. Его команда идёт на последнем месте в Центральном дивизионе с 57 очками и уже лишилась даже теоретических шансов подняться хотя бы на одну строчку выше.

Напомним, в 2023 году Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим 1-м номером.