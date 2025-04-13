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Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён в матче с «Виннипегом»

Коннор Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времён в матче с «Виннипегом»
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Звёздный 19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:5 Б), который прошёл этой ночью. Этот результат помог молодому форварду установить исторический рекорд франшизы по количеству ассистов за карьеру в качестве тинейджера (81).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh)     2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp)     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp)     2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03     2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08     3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53     4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05     4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13     4:5 Перфетти – 65:00    

Бедард обошёл по этому показателю предыдущего рекордсмена «ястребов» Эдди Олчика (80).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету молодого канадца 63 (21+42) очка в 80 матчах. Его команда идёт на последнем месте в Центральном дивизионе с 57 очками и уже лишилась даже теоретических шансов подняться хотя бы на одну строчку выше.

Напомним, в 2023 году Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим 1-м номером.

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