«Юта» обыграла в гостях «Даллас», четыре раза реализовав большинство. У Сергачёва передача

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Юты» со счётом 3:5.

Шайбами в составе победителей отметились Барретт Хэйтон, Шон Дурзи, Логан Кули, Джош Доан и Ник Шмальц. Российский защитник гостей Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Примечательно, что четыре из пяти своих шайб «Юта» забросила в большинстве.

В составе хозяев голы забили Уайатт Джонстон, Брендан Смит и Джейсон Робертсон.

«Юта» набрала 87 очков и занимает шестое место в Центральном дивизионе. До конца регулярного чемпионата команда уже точно не переместится ни на какую другую строчку. «Даллас» остался со 106 очками и там же занимает второе место, уже гарантировав себе участие в плей-офф.