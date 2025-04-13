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«Юта» обыграла в гостях «Даллас», четыре раза реализовав большинство. У Сергачёва передача

«Юта» обыграла в гостях «Даллас», четыре раза реализовав большинство. У Сергачёва передача
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Юты» со счётом 3:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Джонстон (Хинц, Рантанен) – 02:48 (pp)     1:1 Хэйтон (Сергачёв, Гюнтер) – 08:11 (pp)     2:1 Смит (Блэквелл, Стил) – 20:32 (sh)     2:2 Дурзи (Кули, Макбэйн) – 21:21 (pp)     2:3 Кули (Мяяття) – 27:04     2:4 Доан (Макбэйн, Кули) – 38:06 (pp)     3:4 Робертсон (Дамба, Рантанен) – 38:53     3:5 Шмальц (Хэйтон, Гюнтер) – 45:32 (pp)    

Шайбами в составе победителей отметились Барретт Хэйтон, Шон Дурзи, Логан Кули, Джош Доан и Ник Шмальц. Российский защитник гостей Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Примечательно, что четыре из пяти своих шайб «Юта» забросила в большинстве.

В составе хозяев голы забили Уайатт Джонстон, Брендан Смит и Джейсон Робертсон.

«Юта» набрала 87 очков и занимает шестое место в Центральном дивизионе. До конца регулярного чемпионата команда уже точно не переместится ни на какую другую строчку. «Даллас» остался со 106 очками и там же занимает второе место, уже гарантировав себе участие в плей-офф.

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