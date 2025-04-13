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«Детройт Ред Уингз» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Детройт Ред Уингз» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ
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Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» официально потерял все шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

Это стало возможным после того, как «Монреаль Канадиенс» взял одно очко в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 0
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Марнер (Нюландер, Таварес) – 60:36    

Отметим, «Ред Уингз» не выходят в плей-офф НХЛ уже девять лет подряд с сезона-2015/2016. «Детройт» располагается на 10-й строчке Восточной конференции. На данный момент у команды 81 очко после 79 матчей. Также подопечные Тодда Маклеллана идут на шестом месте в Атлантическом дивизионе НХЛ.

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