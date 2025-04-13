Форвард «Коламбуса» Фантилли рассказал о своей реакции на комичную ситуацию с Воронковым

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли рассказал, как отреагировал на забавную ситуацию со своим российским одноклубником Дмитрием Воронковым, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:0) продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф.

«Я не мог перестать смеяться», — приводит слова Фантилли журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Напомним, комичная ситуация произошла в третьем периоде. Судьи это заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен.

В матче с «Вашингтоном» Воронков отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.