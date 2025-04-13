Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун провёл свой последний матч в карьере

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун, в этом сезоне защищавший цвета «Чикаго Блэкхоукс», провёл свой последний матч в профессиональной карьере. В этой игре «ястребы» уступили дома «Виннипег Джетс» (4:5 Б).

36-летний Марун объявил о завершении карьеры в марте этого года. Примечательно, что вместе с ним в сегодняшнем матче завершил карьеру ещё один трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алек Мартинес, также выступавший в этом сезоне за «Блэкхоукс».

Отметим, что Марун запомнился тем, что выигрывал Кубок Стэнли в течение трёх сезонов подряд (2019-2021), сначала в составе «Сент-Луис Блюз», а следующие два раза — в свитере «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз».