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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун провёл свой последний матч в карьере

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун провёл свой последний матч в карьере
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун, в этом сезоне защищавший цвета «Чикаго Блэкхоукс», провёл свой последний матч в профессиональной карьере. В этой игре «ястребы» уступили дома «Виннипег Джетс» (4:5 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh)     2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp)     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp)     2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03     2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08     3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53     4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05     4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13     4:5 Перфетти – 65:00    

36-летний Марун объявил о завершении карьеры в марте этого года. Примечательно, что вместе с ним в сегодняшнем матче завершил карьеру ещё один трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алек Мартинес, также выступавший в этом сезоне за «Блэкхоукс».

Отметим, что Марун запомнился тем, что выигрывал Кубок Стэнли в течение трёх сезонов подряд (2019-2021), сначала в составе «Сент-Луис Блюз», а следующие два раза — в свитере «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз».

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