Главный тренер «Коламбуса» высказался о забавной ситуации с удалением Дмитрия Воронкова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон прокомментировал забавную ситуацию с российским нападающим «жакетов» Дмитрием Воронковым, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:0) продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф.
Как сообщает обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн в социальных сетях, Эвасон взял на себя всю ответственность за путаницу с удалением Воронкова. Также тренер сообщил, что в воскресенье утром он и тренерский состав проведут собрание, на котором обсудят действия по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
Напомним, комичная ситуация произошла в третьем периоде. Судьи это заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен.
В матче с «Вашингтоном» Воронков отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.
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