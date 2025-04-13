Полное видео момента с выходом удалённого Воронкова в матче с «Вашингтоном»

В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков в третьем периоде получил 10-минутный штраф, однако продолжил выходить на лёд.

После окончания встречи появилось полное видео произошедшей ситуации.

ВИДЕО

Напомним, арбитры данное нарушение заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен.

Поражения «Вашингтона» в этой встрече стало самым крупным за последние 15 лет в истории клуба.

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