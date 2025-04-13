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Дин Эвасон объяснил, почему произошла путаница в момент 10-минутного удаления Воронкова

Дин Эвасон объяснил, почему произошла путаница в момент 10-минутного удаления Воронкова
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон назвал причину забавной ситуации с российским нападающим «жакетов» Дмитрием Воронковым, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:0) продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00     2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45     3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24     4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01     5:0 Монахан (Марченко) – 24:37     6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14     7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41    

«Я вам постоянно говорю, ребята, что Вронни [Воронков] говорит по-английски лучше, чем вам кажется. Но, видимо, пока ещё недостаточно хорошо, чтобы понять, что судья вынес тебе 10-минутный штраф и ты больше не можешь играть», — приводит слова Эвасона журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Напомним, ситуация произошла в третьем периоде. Судьи это заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен.

В матче с «Кэпиталз» Воронков отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.

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