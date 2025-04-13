Дин Эвасон объяснил, почему произошла путаница в момент 10-минутного удаления Воронкова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон назвал причину забавной ситуации с российским нападающим «жакетов» Дмитрием Воронковым, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:0) продолжил выходить на лёд, несмотря на 10-минутный штраф.

«Я вам постоянно говорю, ребята, что Вронни [Воронков] говорит по-английски лучше, чем вам кажется. Но, видимо, пока ещё недостаточно хорошо, чтобы понять, что судья вынес тебе 10-минутный штраф и ты больше не можешь играть», — приводит слова Эвасона журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Напомним, ситуация произошла в третьем периоде. Судьи это заметили не сразу, но позже выписали «Коламбусу» две минуты за нахождение на льду игрока, который там находиться не должен.

В матче с «Кэпиталз» Воронков отметился результативной передачей на Коула Силлинджера, который забросил шестую шайбу в игре. Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 45 (21+24) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.