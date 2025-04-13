Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал потерю клубом шансов на попадание в плей-офф

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт, после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:7), высказался о том, что в результате этой неудачи «копы» лишились шансов на попадание в плей-офф.

«Все разочарованы. Очевидно, что такое не входило ни в чьи планы в начале сезона, особенно с точки зрения сезона прошлого. Но что имеем, то имеем. В последних 20 играх у нас были возможности пошуметь и проложить себе дорогу, но мы этого не сделали. Так что это наша ответственность. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Рейнджерс» проиграли четыре матча из последних пяти. «Синерубашечники» занимают пятое место в Столичном дивизионе с 81 очком.