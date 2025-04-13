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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал потерю клубом шансов на попадание в плей-офф

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал потерю клубом шансов на попадание в плей-офф
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт, после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:7), высказался о том, что в результате этой неудачи «копы» лишились шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Орлов, Джарвис) – 09:02     2:0 Джарвис (Ахо, Блейк) – 17:46     3:0 Блейк (Джарвис, Ахо) – 22:02     4:0 Янковски (Каррье, Джост) – 32:59     4:1 Кайлли (Миллер) – 39:43     5:1 Стаал – 43:45     5:2 Миллер (Трочек, Панарин) – 46:07 (pp)     5:3 Фокс (Панарин, Трочек) – 49:02     6:3 Мартинук (Стаал) – 56:27     7:3 Стэнковен (Славин) – 57:59    

«Все разочарованы. Очевидно, что такое не входило ни в чьи планы в начале сезона, особенно с точки зрения сезона прошлого. Но что имеем, то имеем. В последних 20 играх у нас были возможности пошуметь и проложить себе дорогу, но мы этого не сделали. Так что это наша ответственность. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Рейнджерс» проиграли четыре матча из последних пяти. «Синерубашечники» занимают пятое место в Столичном дивизионе с 81 очком.

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