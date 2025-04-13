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Габриэль Ландеског забросил первую шайбу за 1027 дней, отличившись в матче АХЛ

Габриэль Ландеског забросил первую шайбу за 1027 дней, отличившись в матче АХЛ
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Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског забил свой первый гол спустя 1027 дней. Это случилось в матче регулярного чемпионата АХЛ за «Колорадо Иглз» с «Хендерсон Сильвер Найтс» (4:3 Б). Ранее «лавины» отправили форварда в фарм-клуб набирать форму после длительного отсутствия из-за операции по пересадке хряща на правом колене.

Ландеског отличился в концовке третьего периода, позволив своей команде избежать поражения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового события для 32-летнего хоккеиста:

ВИДЕО

В последний раз швед забивал 20 июня 2022 года. Операцию ему сделали в мае 2023-го.

Напомним, этот матч стал вторым для Ландеского после его возвращения на лёд. В игре с «Хендерсоном» он также отметился результативной передачей.

Габриэль Ландеског является обладателем Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо».

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