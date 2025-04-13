Яков Тренин подрался с Дереком Форбортом в матче «Ванкувер» — «Миннесота»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин подрался с защитником «Ванкувер Кэнакс» Дереком Форбортом в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты в Ванкувере.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Петтерссон (Карлссон, Блюгерс) – 03:11 2:0 Дебраск (Хёгландер, Хьюз) – 33:08 (pp) 2:1 Фэйбер – 40:22 2:2 Фолиньо (Хартман, Бразо) – 53:14 2:3 Цуккарелло (Капризов, Фэйбер) – 62:47
Гнев россиянина после боя оказался настолько сильным, что судьям с трудом удалось выпроводить Тренина на скамейку штрафников. Форвард намеревался продолжить выяснения отношений с обидчиком.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
На данный момент в матче «Ванкувер» — «Миннесота» подходит к концу третий период, счёт в матче 2:2. Примечательно, что перед началом заключительной 20-минутки «Уайлд» проигрывали 0:2.
Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина, с учётом этой игры, 75 матчей, в которых он набрал 15 (7+8) очков.
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