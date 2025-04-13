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Ассист Капризова в овертайме помог «Миннесоте» одержать волевую победу над «Ванкувером»

В Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:3 ОТ).

После двух периодов хозяева вели 2:0 благодаря шайбам Маркуса Петтерссона и Джейка Дебраска, однако в заключительно 20-минутке «дикарям» удалось восстановить равновесие усилиями Брока Фэйбера и Маркуса Фолиньо. Победу гостям в овертайме принёс гол Матса Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова.

Таким образом, «Миннесота» значительно упрочила свои шансы на попадание в плей-офф, набрав 95 очков. Теперь в борьбе за уайлд-кард «дикарям» достаточно одержать одну победу. Также «Уайлд» выйдут в плей-офф в случае осечки «Калгари Флэймз».

«Ванкувер» имеет 88 очков и уже лишился шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.