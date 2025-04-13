«Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном» в первом раунде Кубка Стэнли в четвёртый раз подряд

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

Это стало возможным после победы американской команды «Вегас Голден Найтс» в Тихоокеанском дивизионе НХЛ.

Отметим, «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли в четвёртом сезоне подряд.

Напомним, «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в Западной конференции. На данный момент после 79 игр в активе «королей» 101 очко. «Эдмонтон» располагается шестом месте на Западе, набрав после аналогичного количества встречи 97 очков. В Тихоокеанском дивизионе «Кингз» и «Ойлерз» занимают вторую и третью строчки соответственно.

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