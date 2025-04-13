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«Вегас» досрочно выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ. Это четвёртая победа за восемь лет

«Вегас» досрочно выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ. Это четвёртая победа за восемь лет
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Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» досрочно стал победителем в Тихоокеанском дивизионе Национальной хоккейной лиги. Это четвёртая победа «золотых» в дивизионе за последние восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Истерли (Евангелиста, Бантинг) – 08:11     1:1 Хауден (Макнэбб, Пирсон) – 24:02     2:1 Руа (Колесар, Теодор) – 25:36     3:1 Хольц (Карлссон, Смит) – 31:09 (pp)     3:2 Маршессо (Л'Эрё, Бэррон) – 41:02     3:3 Дель Гаизо (Энглунд, Евангелиста) – 44:58     4:3 Ханифин (Уайтклауд, Смит) – 58:05     5:3 Барбашёв (Руа, Хауден) – 59:58    

Это событие стало возможным после победы «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Таким образом, «Голден Найтс», лидирующий в Тихоокеанском дивизионе (107 очков), опережает «Лос-Анджелес Кингз» (101) на шесть очков. «Королям» осталось провести три матча в регулярном чемпионате. У «Вегаса» осталось всего две встречи. Это значит, что «Кингз» не смогут догнать «Голден Найтс» в таблице.

Оба клуба уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Стэнли. «Вегас» точно закончит регулярный чемпионат на второй строчке в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на третьем месте на Западе.

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