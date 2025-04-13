«Вегас» досрочно выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ. Это четвёртая победа за восемь лет

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» досрочно стал победителем в Тихоокеанском дивизионе Национальной хоккейной лиги. Это четвёртая победа «золотых» в дивизионе за последние восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это событие стало возможным после победы «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Таким образом, «Голден Найтс», лидирующий в Тихоокеанском дивизионе (107 очков), опережает «Лос-Анджелес Кингз» (101) на шесть очков. «Королям» осталось провести три матча в регулярном чемпионате. У «Вегаса» осталось всего две встречи. Это значит, что «Кингз» не смогут догнать «Голден Найтс» в таблице.
Оба клуба уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Стэнли. «Вегас» точно закончит регулярный чемпионат на второй строчке в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на третьем месте на Западе.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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