Хеллебайк повторил достижение Набокова в НХЛ по количеству побед в сезоне

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк одержал свою 46-ю победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ в выездном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 Б), который прошёл этой ночью.

Таким образом, американский вратарь вышел на пятое место в истории лиги по количеству побед в рамках одного сезона, сравнявшись с российским голкипером Евгением Набоковым. Больше только у Роберто Луонго (47 в сезоне-2006/2007), Берни Пэрента (47 в сезоне-1973/1974), Мартина Бродо (48 в сезоне-2006/2007) и Брэйдена Холтби (48 в сезоне-2015/2016).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 31-летнего Хеллебайка 62 матча, в которых он отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,02 и восьми шат-аутах.