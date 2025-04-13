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Хеллебайк повторил достижение Набокова в НХЛ по количеству побед в сезоне

Хеллебайк повторил достижение Набокова в НХЛ по количеству побед в сезоне
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк одержал свою 46-ю победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ в выездном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 Б), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh)     2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp)     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp)     2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03     2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08     3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53     4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05     4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13     4:5 Перфетти – 65:00    

Таким образом, американский вратарь вышел на пятое место в истории лиги по количеству побед в рамках одного сезона, сравнявшись с российским голкипером Евгением Набоковым. Больше только у Роберто Луонго (47 в сезоне-2006/2007), Берни Пэрента (47 в сезоне-1973/1974), Мартина Бродо (48 в сезоне-2006/2007) и Брэйдена Холтби (48 в сезоне-2015/2016).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 31-летнего Хеллебайка 62 матча, в которых он отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,02 и восьми шат-аутах.

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