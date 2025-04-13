НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 апреля
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13 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фёрстер (Кутюрье, Мичков) – 23:28 (pp) 1:1 Ли (Добсон, Деанджело) – 30:54 (pp) 1:2 Добсон (Хорват, Мейфилд) – 37:58 2:2 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 44:29 3:2 Фёрстер (Типпетт, Кейтс) – 50:34 3:3 Хорват (Деанджело, Ли) – 58:59 4:3 Бринк – 65:00
В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0. Капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Монахан, Фаббро) – 01:00 2:0 Джонсон (ван Римсдайк) – 04:45 3:0 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 19:24 4:0 Фантилли (Матейчук) – 22:01 5:0 Монахан (Марченко) – 24:37 6:0 Силлинджер (Воронков) – 25:14 7:0 ван Римсдайк (Оливье) – 57:41
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Чатфилд (Орлов, Джарвис) – 09:02 2:0 Джарвис (Ахо, Блейк) – 17:46 3:0 Блейк (Джарвис, Ахо) – 22:02 4:0 Янковски (Каррье, Джост) – 32:59 4:1 Кайлли (Миллер) – 39:43 5:1 Стаал – 43:45 5:2 Миллер (Трочек, Панарин) – 46:07 (pp) 5:3 Фокс (Панарин, Трочек) – 49:02 6:3 Мартинук (Стаал) – 56:27 7:3 Стэнковен (Славин) – 57:59
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Байфилд (Кузьменко, Лаферрье) – 04:03 2:0 Фиала (Кузьменко, Байфилд) – 07:14 (pp) 2:1 Нельсон (Койл, Нечас) – 10:39 (pp) 2:2 Ничушкин (Лехконен, Жирар) – 22:13 3:2 Лаферрье (Кларк, Байфилд) – 30:57 4:2 Копитар (Кемпе, Андерсон) – 36:02 4:3 Малински (Ничушкин) – 49:18 5:3 Фиала (Лаферрье) – 52:11 5:4 Нельсон – 57:20
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Цукер, Петерка) – 19:41 (pp) 1:1 Вераге (Джонс, Родригес) – 25:00 2:1 Пульюярви (Балинскис, Вераге) – 34:47 2:2 Петерка (Далин, Так) – 52:18 (pp) 3:2 Лунделль – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh) 2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp) 2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp) 2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03 2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08 3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53 4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05 4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13 4:5 Перфетти – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 0
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Марнер (Нюландер, Таварес) – 60:36
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Джонстон (Хинц, Рантанен) – 02:48 (pp) 1:1 Хэйтон (Сергачёв, Гюнтер) – 08:11 (pp) 2:1 Смит (Блэквелл, Стил) – 20:32 (sh) 2:2 Дурзи (Кули, Макбэйн) – 21:21 (pp) 2:3 Кули (Мяяття) – 27:04 2:4 Доан (Макбэйн, Кули) – 38:06 (pp) 3:4 Робертсон (Дамба, Рантанен) – 38:53 3:5 Шмальц (Хэйтон, Гюнтер) – 45:32 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Истерли (Евангелиста, Бантинг) – 08:11 1:1 Хауден (Макнэбб, Пирсон) – 24:02 2:1 Руа (Колесар, Теодор) – 25:36 3:1 Хольц (Карлссон, Смит) – 31:09 (pp) 3:2 Маршессо (Л'Эрё, Бэррон) – 41:02 3:3 Дель Гаизо (Энглунд, Евангелиста) – 44:58 4:3 Ханифин (Уайтклауд, Смит) – 58:05 5:3 Барбашёв (Руа, Хауден) – 59:58
В Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:3 ОТ). Победу гостям в овертайме принёс гол Матса Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Петтерссон (Карлссон, Блюгерс) – 03:11 2:0 Дебраск (Хёгландер, Хьюз) – 33:08 (pp) 2:1 Фэйбер – 40:22 2:2 Фолиньо (Хартман, Бразо) – 53:14 2:3 Цуккарелло (Капризов, Фэйбер) – 62:47
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шварц (Эберле) – 23:44 1:1 Факса (Уокер, Ледди) – 41:06 2:1 Эйссимонт (Картье) – 46:44 2:2 Парэйко (Томас, Кайру) – 47:21 2:3 Ледди (Болдюк, Жозеф) – 47:34 3:3 Райт (Олексяк, Картье) – 49:53 4:3 Стивенсон – 65:00
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