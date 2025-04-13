НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 апреля

13 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 7:0. Капитан «столичных» Александр Овечкин пропускал матч, тренеры предоставили ему отдых.

В Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:3 ОТ). Победу гостям в овертайме принёс гол Матса Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова.