«Мои мысли в тумане». Патрик Марун — о завершении карьеры

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун, в этом сезоне защищавший цвета «Чикаго Блэкхоукс», выступил с речью после того, как провёл последний матч в своей профессиональной карьере, в котором «ястребы» уступили «Виннипег Джетс» (4:5 Б).
«Я благодарен этой игре и всем организациям, частью которых я был в этой лиге, а также моим партнёрам, которые были со мной на этом пути, тренерам, и всем, кто к этому был причастен. Честно говоря, мои мысли сейчас в тумане, я не знаю, что сказать», — приводит слова Маруна официальный сайт НХЛ.
36-летний американец объявил о завершении карьеры в марте этого года. Примечательно, что вместе с ним в сегодняшнем матче завершил карьеру ещё один трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алек Мартинес, также выступавший в этом сезоне за «Блэкхоукс».
Отметим, что Марун запомнился тем, что выигрывал Кубок Стэнли в течение трёх сезонов подряд (2019-2021), сначала в составе «Сент-Луис Блюз», а следующие два раза — в свитере «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз».
- 13 апреля 2025
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
08:10
-
08:10
-
07:59
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:59
-
06:42
-
06:33
-
06:31
-
06:19
-
05:59
-
05:57
-
05:46
-
05:21
-
05:02
-
04:57
-
04:51
-
04:03
-
03:29
-
02:39
-
02:04
-
02:01
-
01:59
-
01:25
-
01:20
-
00:56
-
00:00
- 12 апреля 2025
-
23:57
-
23:51