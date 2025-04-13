Один из лидеров «Виннипега» получил травму в столкновении с линейным арбитром

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:2 Б). В конце второго периода нападающий «Виннипега» Николай Элерс получил травму в столкновении с линейным арбитром.

Форвард катился спиной вперёд к синей линии соперника. Линейный арбитр находился напротив синей линии у борта. Элерс не заметил судью и врезался в него спиной. Форвард смог встать со льда и покинуть площадку лишь при помощи партнёров по команде. Больше на льду Элерс не появлялся.

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В текущем сезоне на счету Элерса 63 (24+39) очка в 69 играх.