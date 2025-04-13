Один из лидеров «Виннипега» получил травму в столкновении с линейным арбитром
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:2 Б). В конце второго периода нападающий «Виннипега» Николай Элерс получил травму в столкновении с линейным арбитром.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо – 10:40 (sh) 2:0 Бедард (Ринзел, Назар) – 13:21 (pp) 2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 31:15 (pp) 2:2 Коннор (Иафалло) – 36:03 2:3 Моррисси (Наместников, Перфетти) – 42:08 3:3 Донато (Бедард, Власик) – 50:53 4:3 Назар (Бертуцци, Левшунов) – 54:05 4:4 Моррисси (Демело, Коннор) – 56:13 4:5 Перфетти – 65:00
Форвард катился спиной вперёд к синей линии соперника. Линейный арбитр находился напротив синей линии у борта. Элерс не заметил судью и врезался в него спиной. Форвард смог встать со льда и покинуть площадку лишь при помощи партнёров по команде. Больше на льду Элерс не появлялся.
В текущем сезоне на счету Элерса 63 (24+39) очка в 69 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
08:10
-
08:10
-
07:59
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:59
-
06:42
-
06:33
-
06:31
-
06:19
-
05:59
-
05:57
-
05:46
-
05:21
-
05:02
-
04:57
-
04:51
-
04:03
-
03:29
-
02:39
-
02:04
-
02:01
-
01:59
-
01:25
-
01:20
-
00:56
-
00:00
- 12 апреля 2025
-
23:57
-
23:51