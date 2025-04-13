Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 13 апреля 2025 года
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Сегодня, 13 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 14:00 мск в Уфе состоится матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 17:00 в Ярославле местный «Локомотив» встретится с омским «Авангардом». Игра состоится на стадионе «Арена-2000».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» – «Авангард» 0-1;
«Салават Юлаев – «Спартак» 1-0.
«Трактор» – «Динамо» Мн 1-0;
«Динамо» М – «Ак Барс» 0-1.
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