«Салават» — «Спартак»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на канале КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-2 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.
Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.
* при необходимости
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