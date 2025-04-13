Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал, когда он планирует своё возвращение после травмы. Форвард пропустил четвёртую игру подряд из-за травмы нижней части тела. До конца регулярного чемпионата «Ойлерз» осталось провести три матча.

«Я чувствую себя хорошо, но, очевидно, ещё недостаточно хорошо, чтобы играть. В это время сезона я хочу предпринять правильные шаги и чувствовать себя настолько хорошо, насколько это возможно. Состояние улучшается медленно, но, надеюсь, это не займёт много времени.

Я хотел бы сыграть одну или две игры до окончания регулярки, но я также не хочу навредить себе. Очевидно, я хочу быть умным и осторожным. Это те шаги, которые мы предпринимаем прямо сейчас», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 106 (52+54) очков в 70 играх. Он лидирует в гонке снайперов и занимает третье место в гонке бомбардиров. В марте Леон уже пропустил четыре матча из-за травмы, характер которой не раскрывался.