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Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин близок к возвращению в строй после травмы

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин близок к возвращению в строй после травмы
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Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин близок к возвращению в строй после операции на тазобедренном суставе. 33-летний нападающий пропустил последние 56 игр после операции на бедре 5 декабря. После нескольких недель бесконтактных тренировок и утренних катаний Сегин начал контактные тренировки на этой неделе, об этом сообщил главный тренер «Далласа» Питер Дебур.

«Он стучится в дверь, чтобы полноценно вернуться в состав. Он уже проводит полноценные контактные тренировки», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

33-летний игрок отлично начал текущий сезон, забив девять голов и сделав 11 результативных передач, набрав 20 очков в 19 играх. За 15 сезонов в НХЛ Сегин закрепил за собой репутацию одного из самых результативных нападающих, забив 360 голов и сделав 448 результативных передач или набрав 808 очков в 988 играх за «Старз» и «Бостон Брюинз».

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