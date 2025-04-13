Андрей Коваленко рассказал, почему его сын в межсезонье может вернуться в «Торпедо»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о выступлении своего сына Николая за «Сан-Хосе Шаркс» в нынешнем сезоне НХЛ и заявил, что хоккеист недоволен своей ролью в команде.

«Смотрю практически все матчи Николая, регулярно общаюсь с ним. В целом с его стороны есть недовольство этапом калифорнийской карьеры. Можно было понять, когда Николай в первой половине сезона играл в третьем звене «Колорадо», всё-таки этот клуб – претендент на чемпионство, конкуренция в высших звеньях высочайшая. В «Сан-Хосе» при всём к нему уважении ситуация другая. Очевидно, что имеют место личные симпатии со стороны тренера [Райана Варсофски] – и нет согласования с политикой менеджмента. Посмотрите за матчами «акул» – и вы увидите, кто чего заслуживает.

– Что дальше в карьере Николая?

– Сын может спросить совета у меня или агента, но решения принимает сам. После окончания сезона он выходит в «Сан-Хосе» на рынок ограниченно свободных агентов. Та же ситуация с «Торпедо», которое владеет всеми правами. В следующем сезоне в Нижнем запускается новая, суперсовременная арена, клуб вновь окажется в центре внимания и ажиотажа. Знаю, что агент Николая общается с менеджментом «Торпедо», возможны различные варианты», — приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.

Николай Коваленко провёл за «акул» 26 игр, в которых записал на свой счёт 12 (3+9) очков.