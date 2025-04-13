Нападающий «Рейнджерс» Трочек: мы не заслужили играть в плей-офф в этом сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал непопадание команды в плей-офф в текущем сезоне. В прошлом сезоне команда завоевала Президентский кубок за победу в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нельзя просто начать сезон и ожидать, что всё пройдёт так же, как в прошлом году. Мы заслужили тот успех в прошлом году. В этом году мы точно не заслужили играть в плей-офф», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Отметим, что «синерубашечники» проиграли четыре матча из последних пяти. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 81 очко за 80 матчей. Отставание от «Монреаля» за две игры до завершения сезона составляет шесть очков.