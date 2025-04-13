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Рыбин: Мичков показал неплохой сезон, у него огромные перспективы в НХЛ

Рыбин: Мичков показал неплохой сезон, у него огромные перспективы в НХЛ
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Экс-нападающий СКА Максим Рыбин оценил игру нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в свой дебютный сезон в НХЛ. Россиянин стал первым новичком «Филадельфии» за 31 год, набравшим 60 очков.

«Хочу поздравить Мичкова с его достижением, он большой молодец! Показал неплохой сезон довольно-таки. Если бы не безголевая серия, мог бы ещё очков 15 добить спокойно. Некий простой, конечно, был, но для дебютного сезона показатели отличные. Я считаю, что у Матвея огромные перспективы в НХЛ. Всё будет зависеть от его работы, самоотдачи, внутреннего мира и психологии. Нужно быть готовым к любым трудностям.

Могу сказать, что Торторелла – не его тренер. Как только наставника команды поменяли, Мичков заиграл ярко, начал дубли оформлять. Для любого хоккеиста очень важно найти своего тренера, чтобы полностью реализовать потенциал. Надеюсь, у Матвея всё получится, потому что парень умеет играть», – цитирует Рыбина «Советский спорт».

20-летний форвард «Филадельфии» провёл 77 матчей и набрал 60 (24+36) очков в текущем регулярном чемпионате.

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