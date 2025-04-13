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«Чувствую себя очень хорошо». Ландеског оценил возвращение к игре после травмы колена

«Чувствую себя очень хорошо». Ландеског оценил возвращение к игре после травмы колена
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оценил состояние своего колена, из-за травмы которого шведский форвард не играл с 2022 года. Ранее форвард принял участие в двух матчах АХЛ и забросил шайбу.

«Честно говоря, всё было очень хорошо. Очевидно, что я катаюсь на коньках уже долгое время и работаю над всеми нюансами катания. Одно дело — быть на льду, кататься и выполнять определённые упражнения, но совсем другое — делать это в игре, на игровой скорости и в игровой интенсивности.

Я знаю, что потратил много времени на восстановление, и теперь у меня появился шанс не просто проверить себя, а сделать следующий шаг и просто довериться тренировкам, довериться своему колену, и я чувствую себя очень хорошо», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

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