Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск

«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на канале КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)    

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-2 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

Материалы по теме
«Салават» разобрался со «Спартаком», «Локомотив» смят «Авангардом». Итоги дня КХЛ
«Салават» разобрался со «Спартаком», «Локомотив» смят «Авангардом». Итоги дня КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android