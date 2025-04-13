Овечкин — о рекорде по голам в НХЛ: думал, что в этом сезоне заброшу около 20 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил партнёров за помощь в установлении рекорда и заявил, что рассчитывал забить лишь 20 голов в этом сезоне. В текущем сезоне на счету россиянина 70 (42+28) очков в 62 играх.

– Когда ты впервые начал думать о том, что можешь дотянуться до рекорда?

– Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Нет, серьёзно. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо. Слава богу, что у нас отличная команда, ребята пасуют мне и дают забивать в пустые ворота (смеётся).

Моя задача заключается в том, чтобы точно бросить и попасть ворота, но мои партнёры по команде проделывают огромную работу. Без их поддержки я бы никогда не смог установить рекорд, – цитирует Овечкина Monumental Sports Network.

На данный момент на счету Овечкина 895 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.