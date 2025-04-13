«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в суперигре и стал победителем 16-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 13 апреля, завершился 16-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Харькин (Шмелёв) – 02:16 (3x3) 1:1 Михалёв – 04:08 1:2 Михалёв (Лисовец) – 14:28 (3x3) 2:2 Гончар (Полукаров) – 14:57 (3x3) 2:3 Кубраков (Бучкин) – 15:09 (3x3) 2:4 Бучкин (Лукашевич) – 15:47 (3x3) 3:4 Олейников – 17:45
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Якупов – 00:54 2:0 Шляхтов (Мухин) – 17:43 (3x3)
В суперигре встретились «Ак Барс» и минское «Динамо». Казанская команда разгромила соперника со счётом 6:0 и стала победителем тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
13 апреля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Четвериков (Мухин) – 02:03 (3x3) 2:0 Шакиров – 03:11 3:0 Шакиров – 05:39 (3x3) 4:0 Шляхтов (Четвериков) – 06:26 (3x3) 5:0 Мухин – 09:14 (3x3) 6:0 Якупов (Шакиров) – 16:05 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 17-й тур начнётся 17 апреля.
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