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Илья Ковальчук поделился эмоциями от церемонии празднования рекорда Овечкина в НХЛ

Илья Ковальчук поделился эмоциями от церемонии празднования рекорда Овечкина в НХЛ
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился эмоциями от церемонии празднования рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин присутствовал на торжественной церемонии перед матчем с «Каролиной».

«Была классная церемония. Была мама Саши — тётя Таня, была супруга — Настя, были детишки — Илья с Серёгой. Было много друзей, знакомых. Всё было очень красиво, достойно этому рекорду. Будем надеяться, что скоро будет 900 шайб.

Я думаю, это останется за кадром — что было после, во время празднования. Самое главное, что это было на уровне. То, что Саша может себе позволить баночку пива после игры, — он это всегда говорил, в этом ничего страшного нет», — цитирует Ковальчука ТАСС.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина стало 895 заброшенных шайб.

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