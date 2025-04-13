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Сергей Карякин назвал Александра Овечкина «красавчиком» за фотографию с Владимиром Путиным

Сергей Карякин назвал Александра Овечкина «красавчиком» за фотографию с Владимиром Путиным
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Член Совета Федерации, шахматист Сергей Карякин назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «красавчиком» за то, что он не убрал совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным с аватарки в своём аккаунте в социальной сети.

«Красавчик [что не убрал фотографию с президентом РФ], что тут сказать, молодец. Отстаивает свою позицию, и можно сказать, без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое. Больше, чем многие люди, которые должны заниматься этим по роду своей деятельности. Спасибо таким спортсменам, как Александр, за то, что они есть», — цитирует Карякина ТАСС.

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