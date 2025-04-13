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Форвард «Салавата» Ян забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Спартака»

Форвард «Салавата» Ян забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Спартака»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу уфимского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)    

В середине второго периода великолепный гол забил нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян. Форвард в сольном проходе обыграл нескольких игроков соперника и потрясающим броском поразил дальнюю девятку ворот голкипера «Спартака» Артёма Загидулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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