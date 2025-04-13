Форвард «Салавата» Ян забросил великолепную шайбу в сольном проходе в ворота «Спартака»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу уфимского клуба.

В середине второго периода великолепный гол забил нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян. Форвард в сольном проходе обыграл нескольких игроков соперника и потрясающим броском поразил дальнюю девятку ворот голкипера «Спартака» Артёма Загидулина.

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