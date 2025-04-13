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Уфимский клуб «Агидель» стал пятикратным обладателем Кубка Женской хоккейной лиги

Уфимский клуб «Агидель» стал пятикратным обладателем Кубка Женской хоккейной лиги
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Уфимский клуб «Агидель» со счётом 5:2 победил петербургскую команду «Динамо-Нева» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), в пятый раз в истории став победителем турнира.

Примечательно, что в день решающего матча финальной серии пост главного тренера «Динамо-Невы» покинул Александр Зыбин, возглавлявший команду с 2016 года.

По итогам регулярного чемпионата уфимская команда заняла первое место, «Динамо-Нева» — второе.

ЖХЛ была образована в 2015 году. «Агидель» становилась чемпионом пять раз, по две победы на счету подмосковного «Торнадо» и китайской команды «КРС Ванке Рэйс». Клуб «Динамо-Нева» становился чемпионом один раз.

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