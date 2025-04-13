Впервые в истории «Питтсбург», «Рейнджерс» и «Бостон» одновременно не попали в плей-офф

После поражения от «Каролины Харрикейнз» (3:7) хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне. Ранее шансы принять участие в матчах Кубка Стэнли потеряли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Таким образом, впервые в истории НХЛ «Питтсбург», «Рейнджерс» и «Бостон» одновременно не попали в плей-офф.

«Пингвины» третий сезон подряд не примут участия в матчах на вылет. В прошлом сезоне клубу не хватило трёх очков для того, чтобы принять участие в играх плей-офф.

«Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Западной конференции НХЛ.

«Бостон» не вышел в плей-офф впервые с 2016 года и завершит текущий регулярный сезон с наименьшим количеством побед с 2005 года.