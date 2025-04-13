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Вашингтон Кэпиталз — Коламбус Блю Джекетс: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть
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В ночь на 14 апреля в Вашингтоне (США) на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блю Джекетс». Встреча начнётся в 1:00 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после 79 встреч располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что для сохранения шансов на попадание в плей-офф «Блю Джекетс» необходима победа. В предыдущем матче «Коламбус» со счётом 7:0 разгромил столичный клуб. В этом матче не принимал участия российский нападающий Александр Овечкин.

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