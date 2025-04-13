«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»: онлайн-трансляция матча начнётся в 1:00 мск

В ночь на 14 апреля в Вашингтоне (США) на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блю Джекетс». Встреча начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после 79 встреч располагается на девятой строчке.

Отметим, что для сохранения шансов на попадание в плей-офф «Блю Джекетс» необходима победа. В предыдущем матче «Коламбус» со счётом 7:0 разгромил столичный клуб. В этом матче не принимал участия российский нападающий Александр Овечкин.