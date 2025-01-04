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Хет-трик Ружички помог «Спартаку» в овертайме победить «Салават» в Кубке Гагарина — 2025

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Победу в овертайме одержали гости — 5:4 ОТ. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов, Денис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин. В составе гостей хет-триком отметился Адам Ружичка, по одной шайбе забросили Николай Голдобин (большинство) и Андрей Локтионов (большинство).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующие матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости