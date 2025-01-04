Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Спартак, результат второго матча 13 апреля, счёт 4:5 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

Хет-трик Ружички помог «Спартаку» в овертайме победить «Салават» в Кубке Гагарина — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Победу в овертайме одержали гости — 5:4 ОТ. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов, Денис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин. В составе гостей хет-триком отметился Адам Ружичка, по одной шайбе забросили Николай Голдобин (большинство) и Андрей Локтионов (большинство).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующие матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

Сетка плей-офф КХЛ
Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android