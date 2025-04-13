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«Спартак» на последней секунде третьего периода сравнял счёт в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Спартак» на последней секунде третьего периода сравнял счёт в матче с «Салаватом Юлаевым»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». На последней секунде матча при счёте 4:3 в пользу уфимцев гости сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

За восемь секунд до сирены гости выиграли вбрасыание, после чего нападающий Адам Ружичка нанёс бросок в перекладину, красно-белые подобрали шайбу, и после броска игрока «Спартака» Ружичка удачно сыграл на добивании. Это его второй гол в матче. Ассистентами выступили Иван Морозов и Дмитрий Вишневский.

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» со счётом 4:1.

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