«Спартак» на последней секунде третьего периода сравнял счёт в матче с «Салаватом Юлаевым»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». На последней секунде матча при счёте 4:3 в пользу уфимцев гости сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

За восемь секунд до сирены гости выиграли вбрасыание, после чего нападающий Адам Ружичка нанёс бросок в перекладину, красно-белые подобрали шайбу, и после броска игрока «Спартака» Ружичка удачно сыграл на добивании. Это его второй гол в матче. Ассистентами выступили Иван Морозов и Дмитрий Вишневский.

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» со счётом 4:1.