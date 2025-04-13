Григорий Панин стал вторым защитником в истории КХЛ, достигшим отметки в 900 матчей

39-летний защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в домашнем матче со «Спартаком» в рамках серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 провёл свой 900-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Он стал вторым защитником в истории КХЛ после Евгения Бирюкова, достигшим этой отметки.

В юбилейном матче Панин отметился результативной передачей, но его команда уступила гостям в овертайме — 4:5 ОТ. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов, Денис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин. В составе «Спартака» хет-триком отметился Адам Ружичка, по одной шайбе забросили Николай Голдобин (большинство) и Андрей Локтионов (большинство).

Счёт в серии сравнялся — 1-1.