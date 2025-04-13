Александр Овечкин сыграет в домашнем матче с «Коламбусом» 14 апреля

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. Встреча пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля и начнётся в 1:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

«Овечкин должен сыграть в домашнем матче против «Коламбуса», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери пресс‑служба клуба.

Напомним, Овечкин пропустил предыдущую встречу этих команд в Коламбусе, в которой его команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, обеспечил себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после 79 встреч располагается на девятой строчке Востока и сохраняет шансы на попадание в плей-офф НХЛ.