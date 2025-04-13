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Александр Овечкин сыграет в домашнем матче с «Коламбусом» 14 апреля

Александр Овечкин сыграет в домашнем матче с «Коламбусом» 14 апреля
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. Встреча пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля и начнётся в 1:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Овечкин должен сыграть в домашнем матче против «Коламбуса», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери пресс‑служба клуба.

Напомним, Овечкин пропустил предыдущую встречу этих команд в Коламбусе, в которой его команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 79 встреч, обеспечил себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 83 очками после 79 встреч располагается на девятой строчке Востока и сохраняет шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

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