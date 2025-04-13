Главный тренер «Спартака» оценил сумасшедшую победу над «Салаватом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал невероятную победу в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.
— Давайте сразу к вопросам, потому что мне так удобнее.
— Что улучшили по сравнению с первым матчем?
— Добавили чуть агрессии. Есть моменты, где можем усилить игру, где добавить, но над этим подумаем уже завтра.
— Как начать больше забрасывать «5 на 5»?
— Хороший вопрос. Как я и сказал вначале, не хватает агрессии, ищем лишние передачи. Команда довольно-таки неплохо играет в обороне, но есть моменты, где чуть не хватает нацеленности на бросок.
— Думали ли вы, что, по-хорошему, здесь надо забрать хотя бы одну игру?
— Я думаю, любой тренер, который приезжает на выезд в плей-офф, так думает.
— Были ли у вас более яркие спасения в карьере игрока и тренера?
— Не припомню. Наверное, нет. Голова просто чуть другими вещами занята. Но так, чтобы отыгрывались и в овертайме выигрывали, наверное, нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Счёт в серии сравнялся — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.
- 13 апреля 2025
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