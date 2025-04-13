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Главный тренер «Спартака» оценил сумасшедшую победу над «Салаватом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» оценил сумасшедшую победу над «Салаватом» в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал невероятную победу в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

— Давайте сразу к вопросам, потому что мне так удобнее.

— Что улучшили по сравнению с первым матчем?
— Добавили чуть агрессии. Есть моменты, где можем усилить игру, где добавить, но над этим подумаем уже завтра.

— Как начать больше забрасывать «5 на 5»?
— Хороший вопрос. Как я и сказал вначале, не хватает агрессии, ищем лишние передачи. Команда довольно-таки неплохо играет в обороне, но есть моменты, где чуть не хватает нацеленности на бросок.

— Думали ли вы, что, по-хорошему, здесь надо забрать хотя бы одну игру?
— Я думаю, любой тренер, который приезжает на выезд в плей-офф, так думает.

— Были ли у вас более яркие спасения в карьере игрока и тренера?
— Не припомню. Наверное, нет. Голова просто чуть другими вещами занята. Но так, чтобы отыгрывались и в овертайме выигрывали, наверное, нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в серии сравнялся — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.

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