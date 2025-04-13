Главный тренер «Спартака» оценил сумасшедшую победу над «Салаватом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал невероятную победу в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Давайте сразу к вопросам, потому что мне так удобнее.

— Что улучшили по сравнению с первым матчем?

— Добавили чуть агрессии. Есть моменты, где можем усилить игру, где добавить, но над этим подумаем уже завтра.

— Как начать больше забрасывать «5 на 5»?

— Хороший вопрос. Как я и сказал вначале, не хватает агрессии, ищем лишние передачи. Команда довольно-таки неплохо играет в обороне, но есть моменты, где чуть не хватает нацеленности на бросок.

— Думали ли вы, что, по-хорошему, здесь надо забрать хотя бы одну игру?

— Я думаю, любой тренер, который приезжает на выезд в плей-офф, так думает.

— Были ли у вас более яркие спасения в карьере игрока и тренера?

— Не припомню. Наверное, нет. Голова просто чуть другими вещами занята. Но так, чтобы отыгрывались и в овертайме выигрывали, наверное, нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в серии сравнялся — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.