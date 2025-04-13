Виктор Козлов прокомментировал невероятное поражение «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимцы потерпели поражение в овертайме (4:5 ОТ, 1-1), ведя за секунду до конца основного времени со счётом 4:3.

«Обидное поражение, но счёт в серии – 1-1. Это плей-офф. Мы готовимся к следующему матчу. Конечно, это разочарование. Неприятно так проигрывать. Но, опять же, – для чего это дано. Нам нужно через это пройти. Через день мы снова сыграем с ними. Сейчас не могу вспомнить, самое ли обидное для меня это поражение. Мысли не об этом.

Тут влияет больше ментальная составляющая и психология. Это хороший урок для нас. Мы должны сделать выводы. Завтра у нас есть день на подготовку к матчу. Нет разницы – выиграли мы или проиграли. К следующей игре мы будем так же готовиться. Нам надо играть увереннее, увереннее контролировать шайбу. В принципе, мы это сегодня и делали. И, за исключением вот этого обидного гола, считаю, что мы провели неплохой матч.

Со «Спартаком» опасно закрываться, поэтому в Москве будем продолжать играть в том же ключе. У Панина повреждение. Посмотрим, что с ним. Это плей-офф. И я не скажу вам, сыграет ли Самонов в следующем матче», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие две игры серии пройдут в Москве 15 и 17 апреля.