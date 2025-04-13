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Виктор Козлов прокомментировал невероятное поражение «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Виктор Козлов прокомментировал невероятное поражение «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором уфимцы потерпели поражение в овертайме (4:5 ОТ, 1-1), ведя за секунду до конца основного времени со счётом 4:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

«Обидное поражение, но счёт в серии – 1-1. Это плей-офф. Мы готовимся к следующему матчу. Конечно, это разочарование. Неприятно так проигрывать. Но, опять же, – для чего это дано. Нам нужно через это пройти. Через день мы снова сыграем с ними. Сейчас не могу вспомнить, самое ли обидное для меня это поражение. Мысли не об этом.

Тут влияет больше ментальная составляющая и психология. Это хороший урок для нас. Мы должны сделать выводы. Завтра у нас есть день на подготовку к матчу. Нет разницы – выиграли мы или проиграли. К следующей игре мы будем так же готовиться. Нам надо играть увереннее, увереннее контролировать шайбу. В принципе, мы это сегодня и делали. И, за исключением вот этого обидного гола, считаю, что мы провели неплохой матч.

Со «Спартаком» опасно закрываться, поэтому в Москве будем продолжать играть в том же ключе. У Панина повреждение. Посмотрим, что с ним. Это плей-офф. И я не скажу вам, сыграет ли Самонов в следующем матче», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие две игры серии пройдут в Москве 15 и 17 апреля.

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