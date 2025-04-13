Жамнов — об игроках «Спартака» в тени: верю в ребят. Может, кто-то забьёт один — решающий

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру хоккеистов московского клуба в серии с «Салаватом Юлаевым» и поделился ожиданиями от предстоящих домашних матчей. Сегодня, 13 апреля, «Спартак» выиграл в Уфе со счётом 5:4 ОТ.
— Есть несколько игроков, которые давно не забрасывают, – те же Галимов или Пашин. Что у них не получается?
— Я верю в ребят, они ещё забьют свои голы. Это командный вид спорта – сегодня один, завтра другой. Может, кто-то забьёт один, но это будет решающий.
— Как пела Любовь Успенская, это замечательный был аттракцион. Будет ли отличаться игра в Москве от сегодняшней по установке?
— Не хочу ничего говорить. Но родные стены, конечно, нам дадут энергии.
— Получилось сравнять и выиграть в овертайме сегодня, удастся ли сохранить нужные эмоции до матча в Москве? И нужно ли сохранять?
— Ясно, что их надо сохранять, но и потрачено много эмоций, все игры тяжёлые. И в плей-офф нет слабых соперников. Наша задача как тренерского штаба – подготовить ребят к следующей игре, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.
- 13 апреля 2025
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