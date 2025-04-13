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Жамнов — об игроках «Спартака» в тени: верю в ребят. Может, кто-то забьёт один — решающий

Жамнов — об игроках «Спартака» в тени: верю в ребят. Может, кто-то забьёт один — решающий
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру хоккеистов московского клуба в серии с «Салаватом Юлаевым» и поделился ожиданиями от предстоящих домашних матчей. Сегодня, 13 апреля, «Спартак» выиграл в Уфе со счётом 5:4 ОТ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

— Есть несколько игроков, которые давно не забрасывают, – те же Галимов или Пашин. Что у них не получается?
— Я верю в ребят, они ещё забьют свои голы. Это командный вид спорта – сегодня один, завтра другой. Может, кто-то забьёт один, но это будет решающий.

— Как пела Любовь Успенская, это замечательный был аттракцион. Будет ли отличаться игра в Москве от сегодняшней по установке?
— Не хочу ничего говорить. Но родные стены, конечно, нам дадут энергии.

— Получилось сравнять и выиграть в овертайме сегодня, удастся ли сохранить нужные эмоции до матча в Москве? И нужно ли сохранять?
— Ясно, что их надо сохранять, но и потрачено много эмоций, все игры тяжёлые. И в плей-офф нет слабых соперников. Наша задача как тренерского штаба – подготовить ребят к следующей игре, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.

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