Ружичка стал первым игроком «Спартака» и первым словаком с хет-триком в Кубке Гагарина
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Нападающий «Спартака» Адам Ружичка стал первым словацким хоккеистом и первым игроком красно-белых, сделавшим хет-трик в Кубке Гагарина.
Сегодня, 13 апреля, он забросил три шайбы в ворота «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Причём свой второй гол словацкий легионер забил при счёте 3:4 за секунду до конца третьего периода, а третий принёс победу «Спартаку» в овертайме.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4) 1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5) 1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4) 2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5) 3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5) 4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5) 4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5) 4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)
В этом сезоне 25-летний Ружичка провёл 65 игр в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 и набрал 45 (26+19) очков. В семи матчах Кубка Гагарина — 2025 на его счету пять голов и три результативные передачи.
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