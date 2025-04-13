Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ружичка стал первым игроком «Спартака» и первым словаком с хет-триком в Кубке Гагарина

Ружичка стал первым игроком «Спартака» и первым словаком с хет-триком в Кубке Гагарина
Комментарии

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка стал первым словацким хоккеистом и первым игроком красно-белых, сделавшим хет-трик в Кубке Гагарина.

Сегодня, 13 апреля, он забросил три шайбы в ворота «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Причём свой второй гол словацкий легионер забил при счёте 3:4 за секунду до конца третьего периода, а третий принёс победу «Спартаку» в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

В этом сезоне 25-летний Ружичка провёл 65 игр в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 и набрал 45 (26+19) очков. В семи матчах Кубка Гагарина — 2025 на его счету пять голов и три результативные передачи.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Ружички помог «Спартаку» в овертайме победить «Салават» в Кубке Гагарина — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android