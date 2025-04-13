Ружичка стал первым игроком «Спартака» и первым словаком с хет-триком в Кубке Гагарина

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка стал первым словацким хоккеистом и первым игроком красно-белых, сделавшим хет-трик в Кубке Гагарина.

Сегодня, 13 апреля, он забросил три шайбы в ворота «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025. Причём свой второй гол словацкий легионер забил при счёте 3:4 за секунду до конца третьего периода, а третий принёс победу «Спартаку» в овертайме.

В этом сезоне 25-летний Ружичка провёл 65 игр в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 и набрал 45 (26+19) очков. В семи матчах Кубка Гагарина — 2025 на его счету пять голов и три результативные передачи.