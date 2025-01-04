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Локомотив — Авангард, результат второго матча 13 апреля, счёт 4:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, в серии установилось равенство — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Берёзкин (Шалунов) – 20:19 (5x5)     2:0 Шалунов (А. Радулов, Берёзкин) – 23:12 (5x5)     2:1 Ткачёв (Маклауд, Шарипзянов) – 30:54 (5x4)     3:1 А. Радулов (Елесин) – 36:27 (5x5)     4:1 Иванов (Алексеев) – 50:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый период закончился нулевой ничьей. Во второй 20-минутке в составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Максим Шалунов и Александр Радулов. Единственная шайба гостей на счету Владимира Ткачёва (в большинстве). В заключительном отрезке матча победную точку поставил форвард ярославцев Георгий Иванов — 4:1.

Следующие матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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