«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, в серии установилось равенство — 1-1.
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Первый период закончился нулевой ничьей. Во второй 20-минутке в составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Максим Шалунов и Александр Радулов. Единственная шайба гостей на счету Владимира Ткачёва (в большинстве). В заключительном отрезке матча победную точку поставил форвард ярославцев Георгий Иванов — 4:1.
Следующие матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* апреля.
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