Панарин ответил, смогут ли «Рейнджерс» в ближайшие два-три года выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о перспективах его команды в ближайшие два-три года выиграть Кубок Стэнли.

«Шансы, конечно, есть. Куча примеров, когда команда там в последних играх залезала в плей-офф и выигрывала, и даже имея хуже состав, чем наш. В целом есть шансы», — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

«Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывал Кубок Стэнли четыре раза. Последний раз это случилось 31 год назад.

В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025.