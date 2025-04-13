«Что может быть слаще?» Форвард «Спартака» Голдобин — о победе в овертайме над «Салаватом»

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин подвёл итоги первых двух матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Считаю, что первая игра была не очень с нашей стороны. Сегодня бились до конца, хоть и проигрывали всю игру и победили в овертайме. Что может быть слаще этого? Приятно было забить первыми, Дима (Вишневский. — Прим. «Чемпионата») меня нашёл, я бросил, сам не ожидал, что она так полетела», — сказал Голдобин в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Счёт в серии равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.