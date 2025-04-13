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«Что может быть слаще?» Форвард «Спартака» Голдобин — о победе в овертайме над «Салаватом»

«Что может быть слаще?» Форвард «Спартака» Голдобин — о победе в овертайме над «Салаватом»
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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин подвёл итоги первых двух матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4)     1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5)     1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4)     2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5)     3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5)     4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5)     4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (5x5)     4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)    

«Считаю, что первая игра была не очень с нашей стороны. Сегодня бились до конца, хоть и проигрывали всю игру и победили в овертайме. Что может быть слаще этого? Приятно было забить первыми, Дима (Вишневский. — Прим. «Чемпионата») меня нашёл, я бросил, сам не ожидал, что она так полетела», — сказал Голдобин в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Счёт в серии равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.

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